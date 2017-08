Steaua, fara Planic in dubla cu Sporting: fundasul nu are drept de joc! Mesajul sarbilor

Dubla dintre Steaua si Sporting este pe 15 si 23 august, in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Steaua il aduce pe sarbul Bogdan Planic de la Vojvodina Novi Sad, insa jucatorul nu are drept de joc in dubla cu Sporting din playoff-ul Champions League! Planici a jucat deja in preliminariile Europa League cu Ruzomberok si mai poate juca pentru Steaua doar daca echipa lui Dica este eliminata de Sporting si ramane in grupele Europa League.

Acesta este si motivul pentru care Dica a anuntat ca vrea doi fundasi centrali, nu doar unul singur, in speranta ca al doilea fundas va putea fi trecut pe lista UEFA in timp util pentru meciurile cu Sporting. In acest moment, Steaua ii are in lot doar pe Larie si Balasa ca fundasi centrali de meserie, insa in ultimele meciuri, Momcilovici a fost reprofilat.

Sarbii s-au resemnat ca il vor pierde la Planic in fata Stelei. Fundasul nu a jucat in meciul de campionat cu Backa Palanka, iar antrenorul a anuntat ca nu se poate opune transferului.



"Eu sunt antrenor, trebuie sa ii intrebati pe cei din conducere despre transfer. Eu stiu ca Bogdan a ajuns la un anumit nivel si ca mi-as dori sa ramana. Ne va fi greu sa il tinem, insa", a spus Nena Vanic, conform mondo.rs.