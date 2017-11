Steaua e ALL IN pentru Morutan! Cele 3 variante propuse de Becali pentru a-l aduce pe pustiul-MINUNE de la Botosani! Cat ofera

Cei de la Steaua incearca sa blocheze orice tentativa a altor cluburi de a-l transfera pe Morutan.

Telenovela "Morutan la Steaua" isi consuma un nou episod - mutarea parea imposibila dupa ce cei de la Botosani au anuntat ca doresc 2 milioane de euro in schimbul jucatorului de 18 ani, insa Gigi Becali nu renunta. Acesta incearca sa blocheze transferul jucatorului la alta echipa, dorindu-l inca din iarna, scrie Gazeta.

Astfel, Becali vine cu 3 variante pentru ca cei de la Botosani sa-l cedeze: prima propunere este ca Steaua sa plateasca 1 milion de euro acum, plus 10% dintr-un viitor transfer al jucatorului, afacere in genul celor facute cu Viitorul. Becali a cumparat ulterior si restul de procente pentru a primi suma integrala cand vor fi vanduti Nedelcu, Coman sau Tanase.

A doua propunere a lui Becali este similara - 800.000 de euro pe loc plus 20% dintr-un viitor transfer. Ultima varianta, mai putin probabila, este ca Steaua sa plateasca in iarna 700.000 de euro iar Morutan sa mai ramana pana in vara lui 2018 la Botosani.