Dica pregateste 3 schimbari pentru meciul cu Dinamo! Iese jucatorul facut PRAF de Becali si jucatorul suspendat! Cum ar putea arata primul 11

10:20 Cu meciuri din 3 in 3 zile, Nicolae Dica este obligat sa faca schimbari dupa derby-ul cu CFR Cluj. Partida cu Dinamo are loc duminica, pentru ca apoi Steaua sa joace in Elvetia cu Lugano, joia viitoare in direct la ProTV. Prima schimbare este fortata de suspendarea lui Mihai Pintilii, cel care a primit al 4-lea cartonas galben in partida cu CFR Cluj.



Dica are 2 variante pentru inlocuirea vice-capitanului - poate sa il treaca pe Morais mijlocas central, ceea ce ar insemna introducerea lui Momcilovic in flancul stang, sau introducerea lui Ovidiu Popescu, cel care a avut o evolutie buna in weekend cu Gaz Metan. Totusi, varianta cu Morais la mijloc pare cea probabila.



Alte 2 schimbari pe care le va face Dica sunt in spatele atacantului, Alibec. Golofca a fost criticat dur de catre patronul Gigi Becali dupa partida cu CFR Cluj iar Man a intrat foarte bine in repriza a 2-a, fiind cel care a creat faza golului egalizator, in timp ce Florin Tanase a avut o evolutie sub asteptari dupa dubla cu Gaz Metan iar Florinel Coman are prima sansa la titularizare.



Cum poate arata primul 11 cu Dinamo:



Nita - Benzar, Planici, Balasa, Momcilovic - Nedelcu, Morais - Fl Coman, Budescu, Man - Alibec