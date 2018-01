Steaua, de doua ori Dinamo! Cat a ajuns sa coste lotul lui Dica dupa transferurile lui Gaman si Tanase si cum arata TOPUL VALORII in Liga I

Steaua are in acest moment cel mai valoros lot din fotbalul romanesc. Venirile lui Gaman si Tanase au urcat cota de piata a Stelei la 27.8 milioane euro!

Steaua este cu 6 milioane mai scumpa decat CFR atunci cand vine vorba de valoarea lotului. Locul 3 in Liga I, Craiova este tot a treia si in acest top, in timp ce Dinamo ocupa pozitia a patra!

Site-ul de specialitate transfermarkt.de a publicat actualizarile cotelor de piata pentru luna ianuarie.



Topul valorii echipelor din Liga I

1. Steaua - 27.8 milioane euro | Medie de varsta: 26.6 ani

2. CFR Cluj - 21.1 milioane euro | Medie de varsta: 27.1 ani

3. CSU Craiova - 15.9 milioane euro | Medie de varsta: 24.7 ani

4. Dinamo - 13.65 milioane euro | Medie de varsta: 25.4 ani

5. Viitorul - 13.53 milioane euro | Medie de varsta: 22,4 ani

6. Astra - 10.6 milioane euro | Medie de varsta: 25.8 ani

7. Botosani - 9.1 milioane euro | Medie de varsta: 26.4 ani

8. Poli Iasi - 7.28 milioane euro | Medie de varsta: 25.4 ani

9. Concordia Chiajna - 6.83 milioane euro | Medie de varsta: 27.1 ani

10. Gaz Metan - 6.8 milioane euro | Medie de varsta: 27 ani

11. Sepsi OSK - 6.8 milioane euro | Medie de varsta: 25.9 ani

12. Voluntari - 6.2 milioane euro | Medie de varsta: 26.7 ani

13. ACS Poli - 5.65 milioane euro | Medie de varsta: 28.5 ani

14. Juventus Bucuresti - 4.63 milioane euro | Medie de varsta: 25.8 ani