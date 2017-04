Steaua cere suspendarea lui Filip pentru derby. Aroganta lui MM Stoica fata de dinamovisti: "FLD in ADN" :))

Dinamo joaca acasa cu Steaua week-end-ul viitor.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Mihai Stoica i-a acuzat pe dinamovisti dupa reactiile de aseara. Acesta a spus ca antrenorul echipei, Cosmin Contra, si Steliano Filip, trebuie sa raspunda pentru declaratiile facute dupa meci.

Cei doi au spus dupa meci ca CSU Craiova a facut blat cu Steaua, cedand meciurile:

"A fost o reactie a lui Contra care m-a durut. Il consideram pe Contra un om de mare calitate si tin minte cand antrena la Petrolul. Mi-ar fi facut placere ca intr-un viitor apropiat sau indepartat sa colaborez cu el. Se mira ca nu e respectata FCD in Oltenia. Pai FCD e clubul care la un moment dat a luat toti jucatorii de la Universitatea Craiova.

Sper ca comisiile abilitate sa ia in calcul si declaratia jucatorului Steliano Filip pentru ceea ce a spus el trebuie sa vina sa sustina cu probe.

Daca ei spun ca noi suntem FCSB, de ce sa nu fie ei FCD? Ei isi spun singuri, imi aduc aminte ca la un meci cu noi au avut o coregrafie cu FCD in ADN. Bine, a iesit FLD in ADN si chiar ma gandeam, il au pe Florentin Dumitru in ADN?", a spus Stoica ironic.