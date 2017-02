Steaua cedeaza sub forma de imprumut DOI jucatori: pleaca la pachet cu un dinamovist. Unde vor juca

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Steaua si Dinamo trimit trei tineri jucatori in liga secunda, la aceeasi formatie! FC Brasov, echipa aflata in cursa pentru promovare, in ciuda dificultatilor financiare, va fi beneficiara.

Potrivit siteului local Monitorul Expres, la Brasov vor ajunge astazi, in ultima zi de transferuri pentru liga secunda, Rares Enceanu, Sebastian Chitosca si Robert Moldoveanu.

Oficialii lui FC Brasov au batut palma cu omologii de la Steaua pentru un imprumut pana la finalul sezonului in cazul jucatorilor Chitosca si Enceanu.

De cealalta parte, Dinamo il va trimite si ea la Brasov pe Robert Moldoveanu, dupa ce l-a chemat inapoi de la aceeasi echipa pe Laurentiu Manole.

Alti jucatori pe care Brasovul intentioneaza sa ii inregistreze sunt portarul Daniel Mutu, revenit de la Sepsi Sf. Gheorghe, si Alexandru Ichim.