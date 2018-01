STEAUA CAUTA PORTAR // "Bai, Gigi, cine te-a pacalit?! Ala mi-a mancat zilele!" Portarul ochit de Becali, facut praf de fostul patron

Gigi Becali e foarte aproape sa-l vanda pe Nita la Sparta Praga si ii cauta inlocuitor.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Becali a recunoscut ca portarul bulgar Plamen Iliev, legitimat in prezent la Astra, i se pare o solutie buna pentru poarta Stelei. El a declarat ca e interesat de Arlauskis, Pantilimon si Iliev.

Iliev a mai jucat in Romania la FC Botosani, echipa de la care a plecat dupa ce patronul Iftime s-a hotarat sa scape de el.

Iftime spune ca Iliev "i-a mancat zilele".

"Eu il stiu pe Gigi ca un patron care se pricepe foarte bine la fotbal, dar cine i-a bagat in cap sa il aduca pe Iliev la Steaua? Cine are chef sa faca tot felul de combinatii? Pai Iliev e de Steaua? Niciodata! Va spun cu mana pe inima ca acest portar mi-a mancat zilele la Botosani! Voi credeti ca de bun ce e am renuntat eu la el? Sub nicio forma! Cand l-am adus la Botosani am crezut ca e cel mai mare portar din ultimii 15 ani, dar m-am inselat amarnic", a spus Iftime, citat de publicatia locala Botosaneanul.

"Eu cred ca Gigi a uitat cine este acest Iliev. Daca nu isi mai aduce aminte, atunci va spun eu ca Iliev este portarul care prin 2015, in meciul cu Steaua, jucat de noi la Cluj, a incasat 5 goluri de la jucatorii lui Becali. E un portar tare inconstant. Prinde un meci bun, iar alte cinci este praf. Am crezut ca innebunesc la meciul ala in care ne-a dat Steaua cinci goluri. Toate suturile pe poarta erau gol. Am mancat bataie cu 5-3. A doua zi doream sa-l dau afara, dar nu stiam cum. Glumind putin, parca Gigi Becali vrea sa isi plateasca niste socoteli mai vechi. Dar mai bine s-ar interesa de Cobrea, de la mine. Cobrea e de 100 de ori mai bun", a mai spus Iftime.