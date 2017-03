Steaua campioana, CFR pe 2. Cum ar arata clasamentul final daca rezultatele din sezonul regulat s-ar repeta in Play Off

Napoli - Real Madrid, marti seara, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Liga I si-a stabilit cele 6 "finaliste" care vor merge in Play Off-ul pentru titlu. In ordinea clasamentului sezonului regulat, acestea sunt Viitorul, Steaua, CFR Cluj, CSU Craiova, Dinamo si Astra, cu mentiunea ca ultima dintre ele mai are un meci de disputat, astazi, cu FC Botosani. Acest meci din urma ar putea face ca Astra sa termine cu 44 sau 42 de puncte sezonul regulat, in loc de 41, si sa intre in Play Off deasupra lui Dinamo.

Cele sase echipe numite vor purta astfel o lupta de 10 etape pentru trofeul sezonului 2016/17, urmand sa joace meciuri tur-retur, dupa principiul fiecare cu fiecare.

Viitorul, Steaua, CFR, CSU Craiova, Dinamo si Astra s-au mai intalnit de cate doua ori in sezonul regulat, lucru care permite construirea unui clasament orientativ in 6. Iata cum ar arata clasamentul Play Off-ului daca rezultatele inregistrate in intalnirile din prima parte a sezonului s-ar repeta.

Clasamentul sezonului regulat, la intrarea in Play Off

*Astra are un meci mai putin, pe care il va juca astazi cu FC Botosani

Rezultatele intre cele sase echipe calificate in Play Off

Clasamentul rezultatelor directe

1. CFR Cluj 18p

2. Steaua 17p

3. Dinamo 13p

4. CSU Craiova 13p

5. Viitorul 13p

6. Astra 10p

Clasamentul Play Off-ului, daca rezultatele s-ar repeta

1. Steaua 41p

2. CFR Cluj 40p

3. Viitorul 39p

4. CSU Craiova 35p

5. Dinamo 34p

6. Astra 31p**

*la punctele adunate in sezonul regulat si injumatatite se aduna cele facute in meciurile directe

**In functie de rezultatul cu Botosani, Astra ar putea avea +1 punct la final