Steaua, ca BARCELONA! Dica: "Am vazut ca si Barca face la fel ca noi, probabil gresesc si ei!" Prima reactie a lui Dica dupa 4-0 cu Sepsi

Sepsi 0-4 Steaua | Dica e bucuros dupa 4-0 la Brasov, cu nou-promovata din Sfantu Gheorghe.

Antrenorul Stelei se apara in fata criticilor care il acuza ca schimba mult prea des jucatorii.

"Am reusit sa facem o partida foarte buna, o prima repriza excelenta. Nu am primit gol, am marcat 4. Per ansamblu, sunt multumit, era important sa castigam si ma bucur ca am reusit sa o facem de o asemenea maniera. Am vazut ca sunt criticat pentru rotatia pe care o fac.

M-am uitat azi la Barcelona, am vazut ca au schimbat 5 jucatori fata de partida din Champions League. Probabil gresesc si ei... Baietii au avut o atitudine foarte buna, am reusit sa castigam jocul. Normal ca exista oboseala. Pe Benzar si Budescu i-am menajat pentru ca merg la echipa nationala, mai au si acolo doua meciuri. Golofca... am decis sa nu fie in lot azi", a spus Dica la Digisport.