Steaua Armatei, O MARE TEAPA?! "S-au folosit de Lacatus!" Anuntul de ultima ora al lui Radoi

Steaua Armatei inca n-a inceput antrenamentele si nici nu stie in ce liga va incepe din toamna.

Mirel Radoi crede ca Lacatus a fost chemat in cadrul CSA doar pentru imaginea pe care o are in randul suporterilor. Radoi lasa de inteles ca lui Lacatus i s-au promis cu totul alte conditii pentru echipa in momentul in care a fost chemat sa conduca noua echipa a Armatei.



"Laca a fost atras in aceasta capcana. Eu cred ca cei de acolo doar s-au folosit de imaginea lui. Sunt sigur ca lucrurile ar fi trebuit sa decurga intr-o alta directie decat cea pe care o vedem acum. Nu stiu exact daca vor fi in liga a 5-a, a 4-a, pe ce jucatori se vor baza, ce buget vor avea...", a spus Radoi pentru Dolce Sport.