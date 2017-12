"Steaua are copii extraordinari!" Urmatoarele doua super transferuri ale lui Becali! Cei doi au clauze de 80 de milioane de euro!

Dupa ce a incasat aproape 20 de milioane de euro pentru Chiriches si Stanciu, Becali mai poate da cateva lovituri importante.

Anamaria Prodan spune ca Nita nu e suparat si nu vrea sa plece, insa anunta ca viitorul in poarta Stelei ii apartine tanarului Andrei Vlad.

Agenta mai sustine ca Vlad si Dennis Man vor fi vanduti pe sume mari in viitorul apropiat de catre Becali. Vlad are clauza de 30 de milioane de euro, in timp ce Man are clauza de 50 de milioane de euro.

"Este firesc la o echipa mare sa existe concurenta. N-am inteles de ce multi patroni nu accepta concurenta. Eu cred ca pe fiecare post trebuie sa fie unul mai bun ca celalalt.

Vlad e unul dintre cei mai talentati portari, isi doreste sa apere. Nita este ingerul Stelei. Steaua are portari fara pereche. Becali i-a marit contractul lui Nita, nu s-a pus niciodata problema ca el sa plece. El e un barbat pe cale de disparitie. Niciodata nu deranjeaza, nu spune nimic. Niciodata n-ar spune niciun cuvant.

Am spus candva ca Stanciu va fi cel mai mare transfer al Romaniei si a fost. Acum spun ca Man va fi urmatorul, apoi Vlad! Steaua are copii extraordinari. Vlad are fizic foarte bun, are un psihic foarte puternic. E un tip foarte matur, un caracter cum putine mai sunt in fotbal", a spus Anamaria Prodan pentru ProTV.