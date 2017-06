Steaua are 5 jucatori in cea mai valoroasa echipa din Liga 1! Cat costa in total primul XI

Echipa lui Nicolae Dica a fost la un pas sa mai cumpere un jucator din cel mai scump XI din Liga 1.

Site-ul de specialitate transfermarkt a revizuit cotele jucatorilor din Liga 1 si a alcatuit echipa ideala din punct de vedere al valorii jucatorilor. Steaua are cei mai multi jucatori, 5, Viitorul si Dinamo avand si ele cate 3 in sistemul 4-2-3-1, preferat de majoritatea echipelor din prima divizie.

Florin Nita este cel mai bine cotat portar, in timp ce in aparare sunt cate 2 jucatori de la Dinamo si Viitorul - Filip, Taru, Nedelcearu si Benzar sunt cei 4 fundasi. Apoi urmeaza un cuplu de mijlocasi care a fost aproape de a se repeta la Steaua - Ovidiu Popescu si Dragos Nedelcu, ultimul refuzand in ultima clipa oferta din partea vicecampioanei.

Florin Tanase, Constantin Budescu si Denis Alibec reprezinta Steaua in atac (Budescu nu este trecut deocamdata ca fiind noul jucator al Stelei), iar Sergiu Hanca este in flancul drept.

In total, cea mai scumpa echipa din Liga 1 este evaluata la 19.6 milioane de euro.