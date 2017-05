Steaua, aproape de a rata un nou transfer: "Ne-am decis in proportie de 70%!" Ce se intampla cu mijlocasul

Steaua incearca sa transfere rapid in aceasta vara pentru a fi gata de preliminariile Ligii.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Unul dintre numele cel mai des vehiculate pentru un transfer la Steaua este cel al lui Olimpiu Morutan. Jucatorul celor de la FC Botosani este dorit si de Atalanta sau PSV. Presedintele celor de la FC Botosani spune insa ca jucatorul va ramane inca un sezon la echipa.

"Steaua a facut o oferta concreta pentru Morutan. Cu CFR suntem in discutii si a venit ceva si pe pista Atalanta, dar eu zic ca in proportie de 70% va ramane la Botosani. Dorim sa-l tinem, pentru ca el are nevoie de Botosani. Nu va ascund ca m-am intalnit cu domnul Becali dupa incidentul cu Golofca, de la Giurgiu (la inceputul lunii martie). Am avut discutii cu Valeriu Argaseala saptamana asta, dar momentan am refuzat oferta. Am ramas in discutii.



Am purtat si noi o discutie la nivel de club, in Consiliul de Administratie. Am fost de acord cu totii, in proportie de 70% sa ramana la Botosani. Eu cred mult in jucatorul asta. Ne asumam un risc important daca nu il vinem in momentul asta. Ne asumam riscul si vom purta discutii din iarna incolo. Am purtat discutii cu copilul, e capacitat si isi doreste foarte mult sa joace si sa ramana in continuare la Botosani. Trebuie sa avem mare grija cum il gestionam, cum il antrenam si il indrumam in viata de zi cu zi, pentru ca are nevoie, este un copil in acest moment" a declarat Cornel Sfaiter la Digi Sport.