"Steaua a transferat un jucator FANTASTIC! E la fel de talentat ca Sanmartean!" Jucatorul DAT DISPARUT din echipa! Trebuia sa aduca MILIOANE la Steaua

Transferat acum doi ani si jumatate de Steaua si anuntat printre marile lovituri ale campaniei de achizitii, unul dintre cei mai promitatori pusti din Liga 1 se afla acum intr-o situatie total inconfortabila.

Rares Enceanu are doar 22 de ani si peste 100 de meciuri jucate in primele doua ligi din Romania. Adus de la Brasov in ianuarie 2015 in schimbul a 200 000 de euro, Enceanu n-a fost in niciun moment pus in valoare la Steaua, desi fostii sai antrenori ii faceau recomandari excelente.

Presedintele de atunci al Brasovului, Constantin Zotta, mergea chiar mai departe si il compara pe Enceanu cu Sanmartean: "Le-am dat un jucator foarte bun. Rares poate sa asigure Steaua in cazul plecarii lui Cristi Tanase, poate juca si pe stanga, si pe dreapta, oriunde. Enceanu e un jucator foarte tehnic, la fel ca sanmartean. Promite foarte mult".

Antrenorul care l-a descoprit, Nicu Vaduva, dezvaluia acum doi ani ca Enceanu primise porecla lui Zidane datorita calitatilor individuale excelente: "Era un jucator de echipa, dar si un lider. Ii placea de Zidane, colegii ii spuneau Zizou, era de departe cel mai bun. Un baiat cuminte, la locul lui, a respectat mereu pe toata lumea. Trebuie doar sa lase deoparte bunul simt ca sa se impuna la Steaua!"

De ce nu s-a impus Enceanu? Folosit putin de toti antrenorii alaturi de care s-a pregatit la Steaua, pustiul a fost cedat imprumut mai intai la Voluntari, apoi la Brasov, clubul de unde fusese cumparat. Jumatatea de an in B nu i-a priit. Brasovul a suferit din cauza problemelor financiare, iar Enceanu n-a putut sa revina la forma sa cea mai buna. Acum, fotbalistul isi cauta echipa.

Dica nu conteaza pe el si l-a lasat deoparte cand a facut planul pentru noul sezon. Mijlocasul n-a fost luat in niciunul dintre cantonamentele din Slovacia sau Olanda si n-a prins foaia de meci la niciun joc din startul sezonului. Cel mai probabil, viitorul lui Enceanu e tot in Liga a 2-a, sau, mai rau, in Liga a 3-a, la echipa secunda, in cazul in care nu accepta variantele propuse de club.