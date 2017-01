Steaua a batut palma pentru Balasa. Becali s-a inteles cu AS Roma pentru un transfer DEFINITIV

Steaua a mai luat un jucator.

Steaua a mai rezolvat un transfer. Becali spune ca s-a inteles cu Balasa de la AS Roma, acesta urmand sa semneze maine. Patronul Stelei spune ca a primit oferta chiar de la AS Roma si a fost de acord cu tot:

"Am primit doua transferuri, am rezolvat deja unul. L-am rezolvat pe Balasa, 500.000 plus 15% pentru un eventual transfer, am zis "da" si cu asta basta. Maine sa se faca actele si gata.

La elvetian vor bani daca ne calificam in grupele europene, el a zis ca vine liber. Nu e elvetian, e francez, dar acolo joaca, in Elvetia. Eu am nevoie de unul sa dea cu capul, dar nu e asa inalt insa da cu capul in toate.", a spus Gigi Becali la Digi.

Balasa e al treilea transfer dupa Alibec si Gnohere. Steaua a mai fost aproape sa il ia pe Budescu, insa totul a picat dupa ce jucatorul s-a inteles cu Astra.