Steaua a batut-o pe Dinamo o singura data cu el la centru! Cine va fi arbitru la derby-ul de luni seara

Gala in care Klitschko se bate cu Joshua si Simion cu Quigg, e LIVE sambata seara la ProTV de la 00:15

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Ovidiu Hategan este arbitrul desemnat sa conduca derby-ul de luni seara dintre Dinamo si Steaua. Arbitrul de 36 de ani a fost anuntat saptamana aceasta si ca fiind unul dintre cei 8 arbitri care vor fi asistenti-video la Cupa Confederatiilor.

CCA a ales cel mai bine cotat arbitru roman in acest moment, cel care a fost la centru la partida din sferturile Europa League din acest sezon dintre Schalke si Ajax.

Hategan va fi pentru a 5-a oara la centru la un Dinamo - Steaua si le-a purtat noroc gazdelor de luni seara in ultimele dueluri - Steaua s-a impus in Cupa Romaniei cu 5-2 in 2014 la primul derby al lui Hategan. Au urmat apoi 2 egaluri pentru ca ultimul meci arbitrat de Hategan intre cele 2 sa se incheie 3-1 pentru Dinamo in acest sezon. Atunci, Hategan a acordat cate un penalty pentru cele 2 echipe, primul venind chiar in startul meciului si a fost transformat de Boldrin.