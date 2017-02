"Steaua a avut multe belele cu mine!" Avertismentul pentru stelisti inaintea meciului cu Craiova

Sorin Cartu si-a amintit inaintea meciului cu Steaua de partidele in care le-a pus mari probleme stelistilor.

"Steaua a avut multe belele cu mine! in '83, a patit-o rau! I-am lovit rau in orgoliu pe stelisti. Am castigat cu 5-2, iar eu am dat patru goluri! E adevarat, am si pacatuit la meciul ala!", a declarat Cartu, pentru site-ul clubului craiovean. El a explicat: "Am dat cu piciorul sansei sa fac quinta! Am ratat penalty! Sau poate ca a aparat Duckadam! intotdeauna am glumit pe seama acelui penalty: ca eu l-am antrenat pe Helmuth pentru Sevilla!".

Fostul atacant a amintit ca stiinta a fost prima echipa care a invins-o pe Steaua dupa finala cu Barcelona: "Steaua era deja campioana. Am castigat cu 5-4, dar a fost ca la teatru! Noi eram orgoliosi, iar stelistii jucau sa-l faca golgheter pe Piturca! Nu se mai tinea cont de aparare, toata lumea ataca! Ne-a dat Piti multe goluri, dar tot Hagi a castigat atunci titlul de golgheter".

Cartu, care a fost 12 ani jucator si 7 ani antrenor la echipa olteana, a evocat un alt derby cu Steaua: "Uite, asta inseamna sa dai totul pentru Craiova! in august '80, am castigat cu 1-0, la Bucuresti. Aveam 62-63 de kilograme inaintea jocului. Dupa... 4 kilograme in minus! Au fost 45 de grade, ne-am topit, dar ce conta, cand Craiova castiga! Spirit, asta e, spirit!".

Cartu crede ca Universitatea poate castiga sambata si stie cum poate fi batuta Steaua: "Totul sta in minte si in inima! Pe vremea mea era mai simplu: toti eram olteni! (rade). Acum e un pic diferit, sunt baieti adunati de pe mai multe meleaguri. Dar daca echipa va simti spiritul ala de care tot vorbesc... Steaua nu mai e sperietoare! Sa se simta olteni si vor castiga! (...) Victoria e in mainile lor. Steaua, Dinamo, toate echipele din Liga 1 sunt de batut".

Intrebat daca echipa olteana poate castiga titlul, el a raspuns: "Daca ai tupeu... fara probleme! Trebuie sa-ti respecti adversarii, dar, la final, sa-i bati! Daca invingi Steaua, ai tot dreptul sa crezi. E bine si daca ajunge in cupele europene. Repet, ei trebuie sa se simta olteni, asa au o forta in plus. Intervine spiritul, traditia''.

"Noi ne puneam doar problema scorului. Indiferent ca jucam cu Steaua, Dinamo, Rapid sau Jiul. Pentru noi, era normal sa batem pe oricine. Ani de zile, Steaua a avut interzis la victorie!", a spus Cartu despre Craiova Maxima.

El a vorbit despre fanii Universitatii: "Sunt diferiti prin spirit! Din '64, de la prima promovare, suporterii astia si-au dorit sa bata Steaua. asta a fost dusmanul lor. Apoi, Dinamo. Era vorba de mandrie, sa fie cei mai tari din provincie. Doreau sa fie mai buni ca cei din Capitala. Orgoliul asta ne-a dat noua, pe teren, energie".

Cartu a evocat si un moment din 1979, cand Craiova a castigat cu 10-0 meciul cu Steaua, din singura editie a Cupei FRF: "Exista o scuza, au jucat cu multe rezerve. Steaua nu s-a omorat cu acea competitie. Dar sa stiti ca nici noi nu am avut toata echipa. Ei vor ca acel meci sa fie uitat. Pana la urma, rusinea ramane. Am dat doua goluri, iar daca nu ma insel, Irimescu le-a dat vreo patru! A fost ca in curtea scolii!".