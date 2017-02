Steaua a ajuns la 11 jucatori dati afara in aceasta iarna. Cum arata ECHIPA la care Becali a renuntat

Steaua are o lista lunga de "disponibilizati" in aceasta iarna.

Steaua i-a cedat azi pe Chitosca si Enceanu la FC Brasov, in liga a doua, cei doi urmand sa evolueze pana in vara sub forma de imprumut la echipa de la care Steaua l-a luat pe Chipciu.

Brasovenii au probleme mari cu banii si asteapta inca transa de 750.000 de euro din transferul lui Chipciu la Anderlecht, insa Becali a decis sa ii trimita in schimb doi jucatori imprumut, dupa ce a platit o transa din acesti bani.

Cu plecarile celor doi, Steaua ajunge la 11 jucatori vanduti sau imprumutati in aceasta iarna: Tosca, Popa, Daniel Popescu, Enceanu, Vilceanu, Chitosca, Bourceanu, Ontel, Aganovic, Mitrea, Golubovic.

Cum arata primul "11" al jucatorilor dati afara, cu Cojocaru in poarta, ultimul portar cedat de Steaua:

Cojocaru - Aganovic, Mitrea, Tosca, D. Popescu - Popa, Bourceanu, Vilceanu, Chitosca - Golubovic, Ontel