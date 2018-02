Stanciu, din nou decisiv pentru Sparta Praga! Nita a incasat primul gol in poarta cehilor

Stanciu a fost din nou decisiv pentru Sparta Praga in remiza cu FC Slovácko, scor 1-1.

Romanul a pasat decisiv la golul lui Drchal din minutul 53. Florin Nita, si el integralist pentru Sparta, a primit primul gol in poarta cehilor. Zajic a stabilit scorul final in minutul 70.



Celalalt roman din lotul cehilor, Bogdan Vatajelu, a fost doar rezerva.



Sparta Praga este pe locul 5 in Cehia, cu 32 de puncte. Slavia, clasata pe locul 4, ultimul loc ce duce in cupele europene, are tot 32 de puncte, insa nu a jucat deocamdata in aceasta etapa.