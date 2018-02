STANCA pe care construieste titlul Dan Petrescu la CFR! Mesajul lui Vinicius

Cand era mic, fugea de la scoala ca sa joace fotbal. Golgeterul CFR-ului din 2018 e fan Neymar si vrea sa-l intalneasca la toamna, in Champions League.

Brazilianul Vinicius asteapta vara sa sarbatoreasca titlul cu CFR si sa scape de frig. A crescut pe strazile din Brazilia, unde acum sunt 37 de grade.



Cand era la Braga, Vinicius a jucat impotriva CFR-ului in Liga. Vrea sa ajunga acolo si cu durul Petrescu.



Dupa 10 ani in care Messi si Ronaldo si-au impartit Baloanele de Aur, Vinicius pariaza acum pe Neymar.



"Sa il vad pe Neymar jucand ma incanta. Pentru mine e urmatorul numar 1 in lume", spune Vinicius.