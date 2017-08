Asta ar fi o aroganta URIASA a lui Becali in fata lui Dinamo! Il vrea pe jucatorul evaluat de Mutu la 10 milioane

Becali mai pregateste in secret o lovitura importanta pe piata transferurilor!

Dorin Rotariu, neinclus de antrenorul lui Brugges in planurile sale pentru acest sezon, ar putea reveni in Romania. Becali recunoaste interesul Stelei si spune ca va face eforturi pentru a-l aduce. Rotariu a marcat o data in 12 meciuri jucate anul trecut in Belgia.

"Mie mi-a placut intotdeauna baiatul, l-am vrut si cand era la Dinamo. Daca acum l-am putea aduce, eu l-as lua!", a spus Becali pentru Fanatik.

Dorin Rotariu l-a nemultumit pe antrenorul Leko inca de la primele antrenamente. Rezultatele testelor fizice au aratat ca are cei mai slabi parametri. Clubul a dezvaluit ca Rotariu n-a respectat nici programul individual de pregatire.

Transferat pe 2,2 milioane de euro de la Dinamo in Februarie, Mutu era evaluat de Mutu la o suma de 5 ori mai mare cu doar cateva luni inainte: "Cred ca Rotariu este de aceeasi valoare cu Stanciu si putem sa vrem si noi o suma asemanatoare celei primite de Steaua de la Anderlecht!"