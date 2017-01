"Noi, ceilalti, suntem impreuna! Spuneti-mi, cine e cu Duckadam?!" Atacul dur al lui Boloni la Gigi Becali

Boloni nu a uitat conflictele din trecut cu Gigi Becali.

Fost jucator la Steaua intre 1984 si 1987, Laszlo Boloni, este de partea CSA-ului in scandaul cu Gigi Becali - Boloni nu s-a sfiit in a-l critica si pe cel alaturi de care castiga Cupa Campionilor Europeni in 1986, Helmuth Duckadam.

"Toti, in afara de Duckadam, suntem impreuna! Spuneti-mi, cine e cu Duckadam? El are un interes existential. Poate ca Duckadam simte ca nu mai e in relatii cu noi. El trebuie sa fie foarte inteligent, sa-si apere echipa la care este angajat, dar sa-si respecte fostii colegi. Avem dreptul sa vedem lucrurile diferit.



Actuala conducere a Stelei, in special patronul, nu se bucura de simpatia publicului. Acest om, din punct de vedere intelectual, nu este capabil sa se ridice la nivelul asteptarilor suporterilor.



De aici se trag toate antipatiile impotriva patronului. Acesta este simpatizat doar de cercul lui restrans. Amintiti-va cand s-a purtat urat cu galeria, cu fostele glorii. I-a jignit pe nea Imi, pe Iordanescu, pe mine, pe Hagi, pe Stoica, pe Balint" a spus Loti Boloni pentru Libertatea.