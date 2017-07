"Sper sa fie stadionul plin cu Plzen!" Dica a anuntat cum a ratat Steaua transferul unui fundas! Ce a spus inaintea meciului de la Timisoara

Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Inainte sa joace meciul tur cu Viktoria Plzen din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, Steaua are un meci dificil la Timisoara cu ACS Timisoara. Nicolae Dica a vorbit despre acel duel la conferinta de presa de astazi, dar si despre meciul cu Plzen, despre transferul unui fundas central.

"Trebuie sa ne gandim la meciul cu Timisoara. Este doar inceputul campionatului. Teixeira este un jucator valoros, el a venit in a 2-a parte a cantonamentului. Ma bucur ca Dennis Man a marcat, am vorbit saptamana aceasta cu el, e un caracter frumos si sunt sigur ca va avea evolutii si mai bune decat cea de la partida cu Voluntari. Important este ca oricare dintre jucatorii tineri care intra, Man, Benzar sau Vlad, sa dovedeasca



Ma bucur ca s-au vandut multe bilete, sper sa fie stadionul plin cu Plzen. Sper sa incurajeze echipa exact cum a fost la meciul cu Voluntari. M-am bucurat ca au venit 12.000 de oameni cu Voluntari chiar daca este perioada de vacanta si au incurajat echipa. M-as bucura sa mearga toate echipele romanesti mai departe in cupele europene, ar fi foarte bine pentru Romania si coeficientul tarii.



Important este sa ajungem in grupele Champions League. Nu putem da un verdict dupa prima etapa insa e clar ca noi, Craiova, CFR, Viitorul, Dinamo ne luptam pentru titlu.



Craiova are un lot valoros, am vazut ca au adus inca 2 jucatori. Au aratat sezonul trecut ca pot creste, au solutii pentru ca altfel nu il vindeau pe Ivan. Din cate stiu a fost o discutie anul trecut cand patronul l-a dorit pe Ivan insa jucatorul nu si-a dorit.



Am spus ca avem nevoie de fundas central dar nu depinde doar de mine sau de conducere. Chiar saptamana asta a fost un jucator la care impresarul ne-a trimis imagini si apoi n-a mai vrut jucatorul. A mai fost un caz in care un jucator a preferat sa mearga in liga a 2-a la Cordoba decat sa vina la Steaua. Boli este un jucator care mie imi place, dar nu depinde mine daca ajunge sau nu la Steaua. Depinde de Viitorul, de jucator

Nu vreau sa vorbesc despre situatia cu CSA, daca fanii au decis sa mearga la ei este problema lor. Nu ma afecteaza pe mine pentru ca am vazut ca suporterii au fost la meci" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.