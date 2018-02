Sparta a UMILIT echipa lui Mascherano, Gervinho si Lavezzi! Stanciu joaca pe alt post in Cehia! Mesajul antrenorului

Sparta Praga a jucat azi un amical cu Hebei Fortune din China.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cehii s-au impus cu 3-0, cu Nicolae Stanciu din nou in centrul actiunilor din atacul Spartei. Mijlocasul roman a jucat 73 de minute si a centrat la reluarea lui Zahustel in bara.

Un alt roman, Vatajelu, a intrat in minutul 62 si a oferit un assist pentru Lafata.

Nita nu a jucat in aceasta partida pentru ca a revenit in tara pentru a-si vedea familia si pentru a-si face bagajele.

Italianul Andrea Stramaccioni a spus la finalul partidei ca e multumit de Stanciu, care a fost desemnat sa conduca linia de mijloc a Spartei.

"Stim cu totii ca linia mediana e cea mai mare provocare din aceasta iarna. Vrea ca Stanciu sa joace in fata si sa se miste intre linia de aparare si de atac. Se poate si mai bine, dar cred ca avem multe lucruri pozitive de vazut" a spus italianul dupa victoria cu echipa la care sunt legitimati Mascherano, Gervinho, Lavezzi sau Mbia.

Stanciu spune ca s-a adaptat deja la stilul Spartei. "Ma simt deja mai bine, am inceput sa-mi cunosc colegii, muncim mult la antrenamente si la meciurile amicale dam totul. Inca mai avem antrenamente si un meci amical, apoi abia astept sa jucam in fata suporterilor Spartei in campionat", a spus Stanciu, care a refuzat sa-l laude pe noul sau coleg, Kanga. "Cred ca a fost ok, e un jucator bun, care poate sa ne ajute. Dar nu vreau sa vorbesc despre el, toata lumea a jucat bine, am tinut mingea si ne-am asezat bine pe teren", a incheiat mijlocasul roman.