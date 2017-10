Spaniolii le declara razboi bogatilor de la PSG: La Liga a cerut excluderea echipei pariziene la UEFA

Spaniolii, "razboi total" cu PSG: La Liga vrea excluderea clubului francez din Liga Campionilor.

Presedintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier Tebas, a depus o plangere la UEFA, in care arata ca gruparea PSG triseaza din punct de vedere economic, fiind finantata de statul Qatar. Spaniolii urmaresc excluderea lui PSG din Liga Campionilor, dupa ce clubul francez a achitat suma de 222 de milioane de euro pentru a-l elibera pe Neymar de Barcelona.

"PSG si Manchester City au investit mai mult decat oricare alt club in ultimii cinci ani. Venitul lor real nu poate justifica aceste investitii, mai mari decat cele ale cluburilor Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen sau Manchester United, astfel ca beneficiaza de sponsori fictivi, in legatura cu statul. Veniturile lor sunt legate direct sau indirect de statul Qatar si PSG continua sa triseze economic", se arata intr-un raport de 44 de pagini trimis de Tebas, in august, la UEFA si din care L'Equipe a publicat, luni, pasaje.

Concret, La Liga arata ca PSG a investit 344 de milioane de euro in 2014, fata de 237 de milioane cat a cheltuit Manchester United, 224 de miliaone de euro Real Madrid si 185 de milioane de euro FC Barcelona. Insa din drepturile de televizare PSG a incasat 47 de milioane de euro, mult mai putin decat Real Madrid, care a obtinut 121 de milioane de euro. In concluzie, La Liga sustine ca finantarea statului Qatar la PSG este cu 73 la suta mai mare decat contributia sponsorilor la United, Real si Barcelona.

Tebas spune ca La Liga are in vedere si alte actiuni impotriva PSG, intentionand sa aduca acest caz in atentia Uniunii Europene.

"Vom astepta pana al finalul anului sa vedem ce face UEFA. Daca nu se intampla nimic, ne vom plange Uniunii Europene, pentru ca aceasta situatie nu trebuie sa mai continue. Daca stabilim ca sunt vinovati, ei nu ar trebui sa mai evolueze in Liga Campionilor", a declarat oficialul spaniol.

Sursa: News.ro