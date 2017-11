Sotiile lui Ov.Popescu si Pintilii, acuzate ca au AGRESAT o tanara pe National Arena in timpul meciului cu Beer Sheva!

Scandal cu iz de telenovela la Steaua!

O tanara a mers la spital dupa meciul Stelei cu Beer Sheva din Europa League, incheiat la egalitate, 1-1. Tanara sustine ca a fost urmarita la baie si agresata de sotia lui Ovidiu Popescu, Alina, deoarece ea ar fi fost amanta mijlocasului Stelei in trecut.

In plus, amanta lui Ovidiu Popescu a depus si o plangere la politie impotriva Alinei: "Am venit sa depun o plangere in urma unei agresiuni de pe Arena Nationala. Am fost agresata de sotia unuia dintre fotbalistii de la FCSB, mai exact sotia lui Ovidiu Popescu, Alina.

Am avut o aventura cu el, iar ea s-a razbunat prin aceasta agresiune fizica. M-a prins la baie, m-a luat prin surprindere, m-a tras de par. Mi-am rupt unghiile in toata nebunia aia, mi-a dat cu pumnul in fata, mi-a spart buza, la cap am lovituri si am mers la spital. Acum am venit sa depun plangere. Nu e normal, dar din punct de vedere moral stiu ca am gresit", a povestit Ada in Spynews.

Ea sustine ca la agresiune ar fi participat si sotia lui Mihai Pintilii, Gabriela.

Sursa: Spynews.ro