Soc si groaza in fotbalul romanesc :)) Claudiu Raducanu se intoarce la Steaua Armatei! "Am nevoie de stelisti"

Claudiu Raducanu poate reveni la Steaua, dar nu la echipa la care a jucat ci la echipa care va fi formata de Armata in vara. Lacatus, cel care conduce proiectul CSA, pare ca s-a inteles cu Nana Falemi pentru a prelua echipa din vara, iar acesta are o varianta surpriza pentru staff-ul sau.

Falemi vrea sa il aduca la CSA Steaua si pe Claudiu Raducanu, fostul sau coleg de la Steaua in perioada 2000-2003.

„Mai vorbim pe facebook. Nu stiu daca e in tara. Nu l-am intrebat, dar i-am spus ca il astept, cand vine in Bucuresti, sa vina la o miscare. El chiar vrea sa lucreze cu mine. Ma gandesc ca ar fi una dintre variantele pentru „secunzii” mei. Vreau sa am un staff de incredere, cu oameni care au jucat la nivel inalt si stelisti”, a declarat Falemi la ProSportLive.

Claudiu Raducanu a evoluat la Steaua intre 1999 si 2003, bifand in jur de 100 de meciuri si 60 de goluri. Acesta a fost vandut la Espanyol Barcelona, jucand apoi la Arminia Bielefeld, dupa care cariera sa a luat-o pe o panta descendenta, ajungand sa joace la echipe necunoscute ca Poble Sec, Gava, Premia, Makassar sau la echipe de amatori ca Transylvania Futsal Club sau FC Romania.