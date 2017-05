SOC LA STEAUA! Tamas, dat afara de Becali. 3 jucatori sunt OUT, Budescu e prima tinta. Cum arata transferurile

Finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Visul marelui Cruyff: Ajax intr-o finala europeana dupa 21 de ani! In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45

Becali a inceput remanierea lotului pentru sezonul urmator. Primii 3 jucatori dati afara sunt Tamas, Moke si Muniru. Ultimul a avut acel conflict cu Tanase si nu a mai prins echipa foarte mult, Tamas a avut iesirile in decor in viata personala iar Moke a avut evolutii extrem de slabe in defensiva, asa ca patronul Stelei s-a decis sa renunte la ei.

Un alt jucator pus pe lista neagra este Achim, insa acesta poate fi salvat de Dica. La capitolul achizitii, Budescu este prima tinta:

"Tamas pleaca sigur, Moke pleaca si el, Muniru pleaca si el, Achim discuta cu Dica sa vada daca ramane. E decizia lui, am vorbit cu el (n.r. cu Dica), imi place cum gandeste fotbalul. E posibil sa vina Budescu, am vorbit cu el, vedem ce isi doreste.", a spus Becali pentru Sport.ro