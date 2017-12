Soarta lui Alibec la Steaua, decisa in cateva saptamani! Anuntul facut de Dica despre viitorul atacantului

Accidentat suspect in ultima perioada, Denis Alibec nu e sigur ca va continua la Steaua in aceasta iarna.

Situatia lui Alibec va fi analizata de conducerea Stelei dupa meicul cu Viitorul, ultimul din acest an, programat pe 17 decembrie. Becali visa sa-l vanda pe Alibec cu 10 milioane de euro in aceasta iarna, insa Alibec a dezamagit iar ofertele nu au mai aparut.

Dica spune ca totul se va clarifica la finalul anului competitional. Antrenorul Stelei a incercat sa explice si accidentarea subita a atacantului.

"Sunt lovituri pe care el le primeste la jocuri si alte accidentari nu a avut. Accidentarile sunt loviturile primite la genunchi si pubalgia lui pe care o are de mult timp. Aceasta pubalgie trece greu, trebui sa faci multe exercitii. A facut un RMN zilele trecute, i-a aparut ceva, dar nu e foarte grav.

Deciziile acestea le ia doctorul impreuna cu el, eu nu sunt doctor sa dau diagnostice. Pana la urma jucatorul decide daca joaca sau nu, daca risca.

Vom vedea cum va fi dupa meciul cu Viitorul, ce decizia vom lua in legatura cu el. Daca va face o recuperare mai buna, vom vedea. Depinde foarte mult de el. Nu are nicio treaba masina cu accidentarile lui", a spus Dica in conferinta.