Situatie socanta in liga a 4-a. Ce l-a anuntat arbitrul pe Lacatus chiar inainte sa inceapa meciul Stelei :))

CSA Steaua joaca in liga a 4-a.

Echipa Armatei a inceput campionatul in liga a 4-a, insa echipa lui Lacatus se confrunta cu situatii penibile. Daca in prima etapa au batut cu 6-0, iar Academia Rapid a batut cu scorul incredibil de 13-0, in etapa a doua echipa Stelei era sa nu mai joace.

Sportul Studentesc a reusit performanta de a strange 11 jucatori pe teren cu greu la meciul de azi. Arbitrul l-a anuntat pe Lacatus ca e nevoit sa mai amane startul meciului pentru ca ...unii jucatori sa ajunga la meci de la serviciu!!!

Cativa dintre acestia au venit, s-au schimbat, au intrat pe teren si au pornit meciul, fara sa se incalzeasca.

Sportul are un lot de fix 11 jucatori pentru acest sezon, nu a facut niciun antrenament si are sanse minime sa mai continue in liga a 4-a.