Situatie INCREDIBILA! Sumudica a dat Astra in judecata: "Doar ma apar, ei au vrut sa-mi ia banii"

Marius Sumudica a raspuns dupa ce a fost reclamat de propriul club la Comisia de Disciplina!

Avocatii lui Marius Sumudica au depus pe 1 februarie o actiune la Tribunalul Bucuresti in care contesta decizia de sanctionare a clubului Astra cu 200.000 de euro, scrie ProSport.

Sumudica a confirmat informatia si a anuntat ca doar se apara in fata sefilor care vor sa-i ia 200.000 de lei. Sumudica anunta ruptura definitiva si despartirea de Astra din vara.

"Da, este adevarat, dar nu cunosc amanunte. Este problema avocatilor mei. Eu am incredere in ei, pentru ca pana acum mi-au castigat toate actiunile“, a confirmat Sumudica pentru ProSport.

Antrenorul spune ca nu are de ce sa se teama de reactia clubului: "Eu pana in iulie imi vad de treaba, lucrez ca si inainte. Trebuie sa se inteleaga ceva: nu eu am fost cel care a initiat actiunea. Eu nu pot decat sa ma apar. N-am depus niciun memoriu, n-am facut nimic, cei de la Astra au facut aceasta procedura disciplinara prin care vor sa ia 200.000 de lei din banii mei“.



"Nu se mai pune problema sa continui si din vara la Astra", a mai spus Sumudica.