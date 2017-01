Situatie incredibila pentru Florin Costea! A fost REFUZAT la o echipa de liga a doua

Fostul atacant de la Steaua, CFR si Universitatea Craiova nu-si mai gaseste echipa nici in liga a doua din Romania!

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Liber de contract dupa ce s-a despartit de Valcea, Costea spera sa primeasca oferte din Golf. Cum propunerile n-au venit, fotbalistul ar fi fost dispus sa ramana in Romania, chiar in liga secunda. Sport Arad scrie ca Florin Costea a fost propus la UTA, care insa n-a reactionat asa cum se asteptau agentii fotbalistului. Sefii clubului din Arad au transmis ca sunt in negocieri cu un alt fotbalist ofensiv pe care il asteapta pana la plecarea in cantonamentul din Spania, duminica seara.

Florin Costea a jucat 6 meciuri pentru Valcea in prima parte a sezonului si a marcat de 5 ori.