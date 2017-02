Situatie incredibila! Pandurii nu are stadion pentru meciul cu Dinamo! Ce solutie de urgenta au gasit

Situatie incerta inaintea ultimei etape din sezonul regulat.

Marin Condescu, membru in conducerea clubului Pandurii Targu Jiu, a declarat ca a propus ca meciul cu Dinamo, din ultima etapa a sezonului regulat sa se dispute la Medias.

"Sa vedem daca accepta si Dinamo, liga trebuie informata, sa jucam la Medias. Bine, Dinamo voia la Bucuresti, daca se poate si pe Dinamo. Am cerut acum sa ne trimita cheltuielile, chiria, ca nu schimbam nimic, nu putem sa luam alta firma de paza sau ce tine de securitatea desfasurarii meciului. Luam toate cheltuielile de la ei si cat ne costa, vedem ce facem", a declarat Condescu la DigiSport.

Meciurile Pandurii - Dinamo si CSU Craiova - Gaz Metan Medias din ultima etapa a sezonului regulat trebuie sa se dispute la aceeasi ora, deoarece, cu exceptia gorjenilor, celelate trei echipe sunt implicate in lupta pentru califcarea in play-off. Avand stadioanele in reconstructie, Pandurii si CSU Craiova au folosit in acest sezon arena de la Drobeta Turnu Severin.

Condescu a precizat ca Pandurii are ca rezerva Cluj Arena, dar nu poate evolua acolo deoarece gazonul este protejat in vederea partidei Romania - Danemarca din preliminariile Cupei Mondiale din 2018. Oficialul gojean considera ca, in cazul in care Pandurii nu va putea juca la Medias, o va face la Drobeta Turnu Severin, iar formatia craioveana ar trebui sa evolueze pe alta arena.