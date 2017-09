Situatie incredibila: Pandurii ar putea fi reprimita in Liga I! Victorie importanta pentru gorjeni la tribunal

Pandurii se judeca cu FRF pentru infrangerea de la masa verde cu ASA Targu Mures.

Curtea de Apel Bucuresti a anulat decizia prin care comisiile FRF refuzasera gorjenilor dreptul la recurs in celebrul caz de la meciul ASA - Pandurii, 3-0 la masa verde. Acum, dosarul va fi judecat pe fond!

Pandurii a retrogradat la finele sezonului 2016-2017, cu 27 de puncte, la egalitate cu ACS Poli Timisoara (salvata pana la urma de la retrogradare la baraj, contra aradenilor de la UTA). Daca nu ar fi fost penalizati, oltenii chiar s-ar fi salvat direct pentru ca ar fi depasit-o in clasament si pe Concordia, care a strans 29 de puncte.

Marin Condescu se asteapta acum la o noua victorie si pe fond. "Este cea mai importanta victorie de etapa. Curtea de Apel a respins toate cererile formulate de FRF si a decis ca este competenta sa judece conflictul dintre noi. A doua speta care s-a judecat este ca noi am cerut, in iunie, suspendarea Comisiei de Disciplina, adica acele 6 puncte anulate si amenda care ne-a fost data. Ne judecam, asta este cel mai important lucru, pentru ca regulamentele FRF sunt de partea noastra. Vom primi cel putin banii pe care i-am pierdut prin decizia Comisiei. Vorbim apoi de drepturile de televizare, sponsori, publicitate, tot ceea ce se pierde de la prima divizie. Sunt cel putin 1,5 milioane de euro", a declarat Condescu pentru gorjeanul.ro.

“Un factor important este si decizia Curtii de Apel, vor veni si altele, beneficiile sunt pentru club nu pentru o persoana fizica sau juridica”, a mai afirmat Condescu.

Pandurii a pierdut meciul cu ASA Targu Mures la masa verde, dupa ce jucatorii au refuzat sa mai intre pe teren in repriza a doua. Terenul era inghetat, iar jucatorii riscau sa se accidenteze. Comisia de Disciplina a acordat victorie la masa verde pentru gazde.

Sunt sanse mici ca Pandurii sa fie reprimita in prima liga in plin sezon, desi in urma cu cativa ani, Chiajna a inlocuit Rapidul dupa cateva etape. Pandurii pot spera insa la un loc in Liga I pentru sezonul urmator.