Situatie incredibila la Timisoara! Jucatorii si Ionut Popa au platit CHIRIA stadionului ca sa joace cu ASA

ACS Poli Timisoara intalneste ASA Targu Mures in in aceasta seara, in returul semifinalei din Cupa Ligii.

Meciul a fost insa in pericol sa nu se dispute deoarece clubul ACS Poli nu a putut sa plateasca cei 6000 de lei catre Consiliul Judetean Timis pentru chiria stadionului. Situatia a fost rezolvata de jucatori si staff-ul lui Ionut Popa, care au strans banii necesari in timp util. Aflati pe locul 13 in campionat, jucatorii timisoreni viseaza la finala Cupei Ligii, acolo unde pot ajunge dupa rezultatul de 4-2 din tur.

Nu e prima situatie de acest gen pentru ACS Poli Timisoara. La meciul tur de la Targu Mures, jucatorii si-au scris numerele pe tricou cu carioca.

Captura: Dolce