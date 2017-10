Situatie INCREDIBILA la Dinamo! "E prima sau a doua oara cand se intampla!" Negoita, decizie radicala  

Negoita a anuntat ca nu va mai plati salariile pana cand jucatorii lui Dinamo nu vor reveni pe podium.

Si deocamdata nu da inapoi. Ionel Danciulescu a declarat ca in acest moment jucatorii nu si-au primit banii, dar este sigur ca totul se va rezolva in cel mai scurt timp posibil. Danciulescu nu crede ca finantatorul dinamovist se va tine de cuvant pana la capat.



"In acest moment nu s-au platit salariile la Dinamo. E prima sau a doua oara cand s-a intarziat cu salariile la Dinamo, dar se vor plati in cele din urma. Din ce stiu eu nu e adevarata povestea cu locul 3. Domnul Negoita a mai spus mai multe lucruri legate de lucrul acesta si de foarte multe ori a trecut cu vederea. E clar ca e supararea foarte mare. A facut investitii. Nu am avut probleme financiare pana in acest moment pentru care am stiut sa ne intindem exact cat ne este plapuma", a declarat Danciulescu la DigiSport.

Dinamo se afla in acest moment pe locul 6 in clasament.