Situatia stadionului Dinamo ramane neclara, dar Negoita anunta: "Am cea mai buna veste din ultimii 20 de ani pentru dinamovisti!"

Nu se stie locul, nu se stie cand, nu se stie suma. Dar toata suflarea dinamovista spera la un nou stadion.

Situatia stadoinului Dinamo ramane neclara, la aproape o luna dupa ce ministrul Carmen Dan i-a anuntat pe dinamovisti ca arena urmeaza sa intre in curand in proprietatea statului.

Nu se stie locul, nu se stie cand, nu se stie suma, dar patronul Ionut Negoita e convins ca Dinamo va avea cat de curand un nou stadion.

"Noul stadion se va face. Aceasta este, cred eu, cea mai buna veste pentru suflarea dinamovista din ultimii 20 de ani."

"Nu a fost usor sa aducem lucrurile pana aici, dar faptul ca, in ciuda tuturor obstacolelor, am reusit prin perseverenta si bune intentii sa aducem lucrurile in punctul actual ma face sa fiu destul de optimist in ceea ce priveste viitorul lui Dinamo", a spus Negoita pentru Gazeta Sporturilor.