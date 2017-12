Situatia incredibila inainte de Steaua - Viitorul! Gica Hagi poate castiga 250.000 daca primeste un gol! Clauza controversata din contractul unui jucator

Unul dintre jucatorii cumparati de Gigi Becali de la Viitorul are o clauza in contract care se poate activa la partida cu Viitorul.

Steaua l-a cumparat in urma cu 1 an pe Florin Tanase de la Viitorul cu 1.5 milioane de euro iar jucatorul de 22 de ani a devenit unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei lui Nicolae Dica. Contractul parafat de cele 2 parti a inclus la insistentele lui Gica Hagi si mai multe clauze de performanta, anunta Gazeta.

Una dintre acestea se poate activa chiar la meciul direct din acest weekend! Florin Tanase are in acest moment 9 goluri in acest sezon iar urmatoarea sa reusita ii va aduce lui Gica Hagi suma de 250.000 de euro! Gigi Becali a mai platit deja in acest sezon 625.000 de euro celor de la Viitorul pentru Tanase, aceasta suma reprezentand restul de 30% din drepturile federative pe care le mai avea Viitorul.

Florin Tanase are o clauza de reziliere a contractului cu Steaua de 30 de milioane de euro. El a devenit capitanul echipei in acest sezon.