Singurul om care ii mai scapa de ghinion: "Aduc preotul sa ne sfinteasca, n-am mai vazut asa ghinion". Antrenorul din Liga I care recurge la gestul unic :)

Exasperat de infrangerile echipei sale, Vasile Miriuta, antrenorul Concordiei Chiajna, a gasit o solutie neobisnuita: "Aduc preotul la stadion", spune el.

Vasile Miriuta da vina pe ghinion pentru esecurile Concordiei si pune ca "nu a mai vazut o asa echipa ghinionista precum Chiajna". Pentru a "sparge ghinionul", Miriuta vrea sa aduca un preot la stadion, pentru a sfinti gazonul.

"Astra a avut o jumatate de sansa si a marcat, noi am avut sase. Cu Iasi ne-am dat autogol, cu Steaua ne-am bagat-o in poarta, azi am pierdut dintr-o jumatate de ocazie.

Cred ca maine aduc preotul la stadion sa ne sfinteasca putin, pentru ca eu asa echipa ghinionista precum Chiajna n-am vazut, sincer va zic. Imi pare rau de baieti, si astazi au alergat mult, s-au batut, am avut ocazii de a marca, dar fotbalul te pedepseste daca nu o bagi in poarta", a spus Miriuta dupa meciul pierdut in fata Astrei, scor 0-1.

Concordia Chiajna a obtinut un singur punct in primele cinci etape ale campionatului.