Singurul jucator din Liga 1 care merge la Mondiale merita recompensat! Cadoul pregatit de Dinamo pentru Penedo

Jaime Penedo e singurul din Liga 1 care merge la Campionatul Mondial.

Nationala statului Panama s-a calificat la Campionatul Mondial din Rusia de anul viitor, iar portarul lui Dinamo este erou in tara sa. Jaime Penedo a participat din plin la calificarea istorica a echipei sale si va fi recompensat.

Gazeta Sporturilor informeaza ca Ionut Negoita i-a pregatit un cadou portarului dinamovist. Penedo va reveni in Romania in cursul zilei de astazi si este asteptat de sefii lui Dinamo cu un nou contract. Potrivit sursei citate, Negoita vrea sa-i propuna goalkeeper-ului in varsta de 36 de ani prelungirea intelegerii. In acest moment, panamezul castiga 8000 de euro pe luna.

Din 2016 joaca Penedo la Dinamo.