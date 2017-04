Singura conditie ca Deac sa ajunga pana la urma la Steaua. Becali dezvaluie intelegerea pe care a facut-o cu mijlocasul

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL

Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV! Joi, 20 aprilie, 22:00: Manchester United - Anderlecht

Ciprian Deac a facut un meci bun impotriva Stelei, iar la final a reiterat faptul ca isi doreste ca din vara sa continue in tricoul CFR-ului, sfatuindu-l si pe Ionut Larie sa faca la fel. Totusi, sanse ca mijlocasul sa isi schimbe planul exista, spune Becali, patronul FCSB.

Becali a dezvaluit la Ora Exacta in Sport ca viitorul lui Deac la CFR depinde de decizia Tribunalului Cluj, in privinta insolventei clubului din Gruia. Daca CFR nu va iesi din insolventa la urmatorul termen, programat pentru luna mai, Deac ar putea sa semneze cu FCSB.

"La vara trebuie sa aduc 10 jucatori. Ii am in cap, dar nu are rost sa ii spun acum. De la CFR ii vreau pe Horj si Deac, nu e niciun secret. Daca nu ies din insolventa, Deac vine la Steaua. Altfel, isi prelungeste contracul cu CFR", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro

In varsta de 31 de ani, Deac a revenit la CFR in iarna, bifand pana acum 10 meciuri si 5 goluri in Liga I.

Acesta a mai jucat la CFR, Otelul, Schalke, Rapid, Aktobe si Tobol