Sindicatul fotbalistilor se implica in cazul Golofca: "Grozavu nu are scuze, trebuie sanctionat!" 

Sindicatul fotbalistilor, AFAN, cere Comisiei de Disciplina a FRF sanctionarea antrenorului echipei FC Botosani, Leo Grozavu, care l-a lovit pe jucatorul Catalin Golofca.

"Fata de incidentul petrecut la meciul de fotbal disputat intre AFC Astra si FC Botosani, in data de 06.03.2017, cand antrenorul Leontin Grozavu l-a lovit pe jucatorul Catalin Golofca, Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori condamna ferm orice tip de reactie violenta si considera ca gestul antrenorului echipei FC Botosani se inscrie in sfera unui comportament agresiv, care contravine tuturor principiilor de etica sportiva. AFAN nu tolereaza astfel de excese care pun in pericol atat activitatea jucatorilor prin impactul psihologic produs, cat si integritatea corporala a acestora, excese care creeaza o imagine proasta fotbalului romanesc. Din punctul nostru de vedere, comportamentul tuturor celor implicati in activitatile sportive trebuie sa reprezinte un model de conduita pentru publicul spectator. Nici o explicatie nu poate sa justifice gestul reprobabil al antrenorului Leontin Grozavu si, de aceea, credem ca astfel de atitudini neconforme trebuie cenzurate si pedepsite in conformitate cu prevederile Regulamentului disciplinar al Federatiei Romane de Fotbal", se arata intr-un comunicat al AFAN.

Antrenorul echipei FC Botosani, Leo Grozavu, l-a lovit pe jucatorul Catalin Golofca dupa ce l-a schimbat, in minutul 83 al meciului de la Giurgiu, cu Astra, din ultima etapa a sezonului regulat al Ligii I. Golofca, asezat pe banca de rezerve, a fost lovit in barbie de tehnicianul oaspetilor.

Golofca nu a fost titular, el a intrat in minutul 32, dupa accidentarea lui Roman. in minutul 83, Catalin Golofca a parasit terenul, inlocuit de Herghelegiu.

"M-a suparat ca stia foarte clar ce are de facut, nu voiam de la el sa faca cine stie ce minune, trebuia sa faca mai mult efort, sa intre mai mult in joc. Din pacate, dupa o perioada lunga de absenta pe care a avut-o din cauza unei prostii facute si astazi s-a implicat putin la joc, a facut si fault la primul gol, acolo, intr-o zona in care stia ca nu are ce cauta el. L-am schimbat pentru ca nu aducea ca parte fizica nimic pe teren", a explicat Grozavu schimbarea jucatorului.

