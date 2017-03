Silviu Lung are FISURA DE CRANIU! Risca sa joace toata cariera cu casca, la fel ca Cech! 

Accidentarea lui Silviu Lung Jr din meciul cu CFR putea fi tragica!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Silviu Lung a mers acasa la Craiova dupa doua zile petrecute la spital. Portarul Astrei a primit o minge in cap de la 3 metri in minutul 18 si a fost scos imediat de pe teren. Lung jr. avea ameteli si pierderi de memorie, iar medicii i-au trabsmis ca are o fisura in craniu. Portarul campioanei va putea sa joace din nou peste o luna, cand va fi nevoit sa poarte o casca speciala. Momentan nu se stie daca Lung jr. va fi nevoit sa poarte casca pentru tot restul carierei precum Cech.

"In urma examenelor medicale amanuntite, i s-a descoperit o fisura a craniului! Nuu a vreunui os al fetei, cum s-a spus, ci este vorba de zona parietala, mai sus de urechea dreapta. Din fericire, traumatismul nu este insotit si de vreun hematom sau cheag de sange, cum se intampla de obicei in astfel de situatii", scrie Gazeta Sporturilor.

Lung jr. a avut momente de amnezie zilele trecute, insa acum isi aminteste tot ce s-a intamplat pe teren. "Momentan face tratament, dar starea lui s-a imbunatatit considerabil", sustin surse din cadrul familiei jucatorului.

"Silvica e puternic, se va reface. Chiar tine ca inainte de meciul cu Danemarca sa ii sune pe colegii de la lot, sa le ureze bafta!", spune Silviu Lung senior pentru sursa citata.