Si-au pierdut identitatea, isi pierd si onoarea? Becali vrea 2 atacanti in teren la Medias. Joaca la victorie?

Genk - Astra, azi pe ProTV la 22:00

Bucurati-va de fotbal! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

"Cu Gaz Metan nu pot sa va zic echipa, doar ca joaca cu 2 atacanti. In rest nici nu stiu echipa, dar oricum nu va mai zic", a spus Gigi Becali la Sport.ro.

Patronul Stelei a anuntat ca echipa va juca ofensiv la Medias, cu Gaz Metan, insa echipa lui Reghecampf are doua optiuni in etapa urmatoare. Daca va castiga, va ramane aproape de liderul Viitorul, sau o poate si ajunge in clasament. Daca Steaua pierde, Gaz Metan e ca si calificata in play-off, urmand ca Astra, Dinamo sau CFR sa pice in play-out.

Stelistii se vad astfel in postura de a juca la victorie indiferent de ce se intampla in lupta pentru play-off sau sa renunte la puncte pentru a scoate o echipa puternica din play-off, cel mai probabil pe marea rivala Dinamo.

In plina criza de identitate, Steaua se poate trezi si cu o criza de mentalitate, daca echipa va alege sa cedeze puncte deliberat Mediasului.