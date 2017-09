Si-au cumparat echipa si o MUTA in plin sezon in alt oras! Anunt incredibil in fotbalul din Romania

Dupa ce si-au rezolvat problemele cu banii, au luat decizia de a pleca si din oras!

Luceafarul Oradea, club care a fost preluat recent de oamenii afaceristului Nicolae Sarcina, va continua in Valea Jiului! Primarul din Petrosani Florin Iacob - Ridzi va supune la vot proiectul de mutare a echipei pe stadionul din oras. Fratii Ghilea, fostii patroni de la Luceafarul, au primit asigurari ca echipa va continua in Bihor si dupa ce structura de conducere s-a modificat, dar Sarcina si-a modificat planurile. De altfel, afaceristul a hotarat sa mute si ACS Sirineasa, echipa de liga a 3-a pe care o preluase in aceasta vara, tot la Petrosani. Pe stadionul 'Jiul' mai joaca acum si clubul CSM Jiul, din liga a 4-a.

Sarcina vrea sa promoveze cu Luceafarul in Liga 1 si sa schimbe si numele echipei din sezonul viitor.