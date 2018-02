"Si-a luat masina scumpa, gagica misto si crede ca e buricul pamantului!" Transformarea soc a pustiului Morutan dupa ce a prins contractul vietii la Steaua

Gigi Becali s-a chinuit si a reusit sa obtina in cele din urma transferul pustiului Morutan, pe care l-a anuntat ca fiind unul dintre fotbalistii care vor pleca pe multe milioane din Liga I.

Anuntat ca urmatoarea mare perla a Stelei, Morutan traverseaza o perioada dificila. El si FC Botosani au ratat Play Off-ul, dupa 5 infrangeri in 6 meciuri in Liga I.

Prestatiile lui Morutan l-au facut pe actualul sau patron, Valeriu Iftime, sa vorbeasca in termeni mai duri despre el.

Iftime spune ca Morutan s-a transformat in mai rau dupa ce a semnat cu Steaua si ca acum "se crede buricul pamantului".

"Dezamagirea este imensa, dar mi-am dat seama ca suntem mici si nu avem ce cauta in Play Off. E clar ca nu stim sa jucam in momente de presiune.

Primul instinct este sa ma las, dar sunt ambitios si ma gandesc sa continui.

Cea mai mare deziluzie este Morutan. Am vazut aseara un TGV vs un tractor stricat, ma refer la Ianis vs Olimpiu. Oriunde ar juca, nu are dreptul sa se comporte asa, la cat s-a vorbit despre el. Are 18 ani, are masina frumoasa si o gagica pe masura si crede ca este buricul pamantului. In conditiile astea, cam uiti ca esti fotbalist...

Dar sa ne intelegem, transferurile le-am facut dupa nasul antrenorului Enache. Si el are o mare vina pentru aceste rezultate. E clar ca n-a avut fler, e clar ca a folosit niste jucatori care se vedea din tribuna ca nu dau randament", a declarat Valeriu Iftime la Radio Sport Total FM.