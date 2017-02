"Si-a gasit CSA-ul antrenor? Foarte bine". Reactia lui Duckadam dupa ce Falemi a confirmat discutia cu Lacatus

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Nana Falemi, fostul mijlocas al Stelei, a dezvaluit ca i-a propus lui Lacatus o colaborare la CSA Steaua, cu el in postura de antrenor si cu cel din urma in functia de director tehnic. Discutiile nu au ajuns inca intr-un punct foarte avansat, dar sunt in continuare active.

"Foarte bine", spune Helmuth Duckadam, presedintele de imagine la FCSB, cel care a ramas alaturi de echipa din Liga I.

Duckadam a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro, despre acest subiect.

"Nu e nicio rusine sa pleci de jos, cred ca se poate materializa acest lucru. Mai au nevoie de vreo 20 de jucatori. Daca au antrenor, foarte bine...

Lacatus nu a tinut cu siguranta cu Craiova. Nu stiu daca a tinut cu Steaua, dar sigur nu a tinut cu Craiova", a spus Helmuth Duckadam la Ora Exacta in Sport.

Duckadam a mai vorbit si despre situatia contracandidatelor din Liga I.

"Cei de la Astra, daca vor reusi sa intre in Play Off, ceea ce cred ca vor face, se vor lupta la titlu. Dar le va fi greu. Cred ca Steaua sta mai bine decat celelalte formatii la capitolul lot.

Lui Sumudica n-ai ce sa-i spui. Ca se lauda singur, e problema lui. Dar deocamdata are cele mai bune performante, iar echipa sa pastreaza sanse la calificarea in optimile Europa League. Astrei ii va fi greu sa bata la Genk, dar nu imposibil.

Oricum, primavara e un bonus. Iar Genk nu mi s-a parut chiar o echipa atat de grea.

Eu am mai spus ca este greu pentru echipele cu jucatori tineri sa joace sub presiune. S-a vazut si la Viitorul, si la Craiova. Viitorul a invins-o pe Dinamo cu destul de multa sansa. Apoi, in meciul cu Astra au fost aproape de nerecunoscut. Cred ca vor avea probleme in Play Off.

Craiova avea si ea ganduri de titlu, dar are si un program greu", a mai spus Duckadam.