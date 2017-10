Sepsi se roaga de Astra sa isi retraga contestatia: "Sportul ar avea de pierdut! Noua ne-ar fi rusine sa apelam la astfel de trucuri"

Astra a depus o contestatie si spera sa castige la masa verde meciul cu Sepsi, incheiat la egalitate, 0-0. Motivul: conform regulamentului, arbitrul ar fi trebuit sa opreasca meciul, dupa ce nocturna stadionului a picat a doua oara.

Vicepresedintele Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Kertesz David, a transmis astazi o scrisoare deschisa conducatorilor Astrei, presedintele Dani Coman si antrenorul Edi Iordanescu, in care afirma ca sportul va avea de pierdut, daca vor obtine la comisiile FRF castigarea meciului direct la masa verde.

"Cu regret trebuie sa constat ca un meci din primul esalon al fotbalului romanesc, disputat intre Sepsi OSK si Astra Giurgiu, doua echipe cu teluri diferite, se transforma intr-un <razboi> strain de principiile noastre. Ma refer la meciul disputat pe Stadionul Tineretului din Brasov si care s-a incheiat cu scorul de 0-0, insa echipa oaspete, nu demult campioana a tarii, recent participanta in cupele europene, cu pretentii la un loc pe podium la finalul campionatului, cere acordarea victoriei la masa verde."

"Stimati Domni! Permiteti-mi sa va atrag atentia ca nu ati fost <luati de fraieri>, asa cum ati declarat, nu cred ca cineva si-ar putea imagina ca noi, clubul gazda, intentionat am fi oprit instalatia de nocturna. Ce am fi avut de castigat din acest lucru? In schimb Dvs., spre surprinderea mea, depuneti o contestatie ca Astra sa castige jocul la masa verde, cu 3-0. Va spun sincer, mi-ar fi rusine sa apelez la astfel de trucuri si, mai mult decat atat, pe tot parcursul reprizei a doua oficialii Sepsi OSK au fost ingrijorati, si nu ca ar fi existat riscul sa primim gol, ci din cauza instalatiei de nocturna. Mi-am imaginat atunci ca si Dvs. sunteti ingrijorat, dar din alte motive, si anume din cauza celor doua mari ocazii ale echipei noastre de a inscrie – sut Nikolic si cap Damian. Am gresit. Se pare ca cea mai mare dorinta a Dvs. a fost sa cedeze din nou instalatia de nocturna, ca sa nu mai depuneti efort pentru redactarea unei contestatii, iar jocul sa se omologeze cu rezultatul de 3-0 in favoarea Astrei. Imi exprim convingerea ca, in cazul in care veti castiga la masa verde, in primul rand va avea de pierdut sportul, deoarece crezul nostru este ca un meci se castiga pe teren", a afirmat Kertesz.

Formatiile Sepsi Sfantu Gheorghe si Astra Giurgiu au remizat, duminica, scor 0-0, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I, joc perturbat de probleme cu instalatia de nocturna.

Partida a fost intrerupta in prima repriza aproape un sfert de ora dupa ce nocturna de la stadionul din Brasov a cedat, iar repriza a doua a inceput cu o intarziere de opt minute, tot din cauza problemelor nocturnei.

Team managerul Astrei, Mihai Matei, a declarat ca a depus o contestatie dupa partida de la Brasov. Astra spera sa castige meciul la masa verde, considerand ca partida nu mai trebuie reluata dupa problemele instalatiei de iluminat.

News.ro