Sepsi OSK a luat un jucator cu 199 de meciuri in prima liga din Scotia si un malian care a jucat pentru Franta. 13 achizitii facute in aceasta iarna

Covasnenii de la Sepsi OSK au ajuns la 13 achizitii in aceasta iarna.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Sepsi OSK, echipa care a plecat in noul an cu o victorie impotriva timisorenilor de la ACS Poli, scor 1-0, s-a mai intarit cu doi fotbalisti. La Sepsi au sosit inca doi straini, un scotian si un malian.

Nick Ross si Ibrahima Tandia sunt ultimele doua achizitii facute de formatia covasneana.

Nick Ross are 27 de ani si a jucat 199 de meciuri in prima liga scotiana pentru Inverness si Dundee, marcand 11 goluri si 15 pase decisive. El are si doua selectii la nationala de tineret a tarii sale.

De cealalta parte, Ibrahima Tandia are 24 de ani si este fost component al nationalei de tineret a tarii sale. El a jucat si pentru nationalele de juniori ale Frantei! Acesta a jucat la Sochaux B, SM Caen, Deportivo Alaves B si Tours.