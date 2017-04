Recorduri incredibile stabilite de Cristiano Ronaldo si Kylian Mbappe inainte de semifinale | Cine va arbitra meciul tur la Real Madrid - Atletico Madrid

13:29

Cristiano Ronaldo is now the all-time top scorer in Europe’s top six leagues with 367 goals ???? pic.twitter.com/jholABNxds — B/R Football (@brfootball) April 29, 2017

Real Madrid have now scored 21 goals in the last 10 minutes of their games this season, more than any other side in Europe’s top 5 leagues. pic.twitter.com/wd3KO6nBkK — Squawka Football (@Squawka) April 29, 2017

Real Madrid si Atletico Madrid se intalnesc in semifinalele Ligii Campionilor dupa ce au jucat de 2 ori finala competitiei in ultimii 3 ani. In ambele finale, meciul a ajuns in prelungiri iar Real Madrid s-a impus - o data in prelungiri si o data la penalty-uri.Real Madrid este si in acest sezon echipa finalurilor de meci - a reusit 21 de goluri in ultimele 10 minute ale partidelor in acest sezon, mai mult ca oricare alta echipa din primele 5 ligi din Europa! Atletico a avut un sezon mai slab in campionat, fiind la 10 puncte distanta de Real si Barca dupa ce s-a luptat pentru titlu in ultimii ani.Meciul vine dupa ce Cristiano Ronaldo a batut noi recorduri in ultima luna, atat in campionat, cat si in Liga Campionilor - dupa reusita de la meciul cu Valencia a ajuns la 367 de goluri si este golgheterul all-time in primele 6 ligi, in timp ce in Liga Campionilor a devenit primul jucator care ajunge la 100 de reusite!